Calciomercato Genoa, affare Sanabria: ecco cosa manca

CALCIOMERCATO GENOA SANABRIA / Mentre il Milan annuncia e si appresta a presentare a stampa e tifosi il nuovo bomber Krzysztof Piatek, il Genoa stringe per arrivare all'erede dell'attaccante polacco.

Come già raccontato da Calciomercato.it, Genoa e Betis hanno raggiunto un'intesa per Sanabria sulla base del prestito di 18 mesi con diritto di riscatto superiore ai 20 milioni. Le due società sono d'accordo su tutto e giungono conferma anche sulla stretta di mano tra il Genoa e l'attaccante paraguaiano. Gli andalusi, prima di lasciarlo partire, vorrebbero individuarne il sostituto, ma per la definitiva fumata bianca si attende soprattutto il via libera da parte della Roma che su Sanabria vanta un diritto di 'recompra'. Le prossime saranno dunque ore decisive per capire come trovare la quadra finale tra Genoa, Betis e Roma per Sanabria.

