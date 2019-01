CALCIOMERCATO DARMIAN INTER MANCHESTER UNITED / L'Inter è in cerca di un esterno di difesa in grado di migliorare il non esaltante rendimento fornito finora da Šime Vrsaljko. Il croato non ha convinto Spalletti in questa prima parte di stagione, soprattutto a causa dei numerosi problemi fisici che lo hanno costretto ad allenarsi senza la giusta continuità.

L'erede designato dell'ex Atletico Madrid è Matteo, per il quale le prossime ore potrebbero risultare decisive.

Matteo Darmian è finito da diverso tempo nel mirino dell'Inter. Il duttile terzino del Manchester United, in grado di giocare su entrambe le corsie, è in uscita dal club inglese perché poco considerato da Mourinho prima e da Solskjaer poi. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', i Red Devils, dopo le titubanze iniziali, avrebbero aperto alla possibilità di lasciar partire il proprio calciatore anche attraverso la formula del prestito oneroso da 4-5 milioni di euro. La Juventus intanto, altra squadra interessata da diverso tempo al calciatore, sembrerebbe essersi defilata, in quanto decisa a puntare su Spinazzola.

