Calciomercato Inter, Marotta show: doppio colpo in arrivo!

CALCIOMERCATO INTER ICARDI DE PAUL / L'Inter programma un futuro vincente. L'a.d. Marotta e il d.s.

stanno per assicurarsi le firme di due campioni per il reparto offensivo. La prima è quella del capitano Mauro Icardi , per il quale, come appreso da Calciomercato.it , si avvicina l'accordo per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2021: offerta di ingaggio da 7 milioni di euro a stagione (più eventuali bonus) fino al 30 giugno 2023, mentre la clausola rescissoria, attualmente fissata a quota 110 milioni di euro (e valida dall'1 al 15 luglio delle sessioni estive di mercato), dovrebbe essere innalzata fino a 160 milioni (ma sulla questione si sta ancora discutendo). Importanti novità si attendono nei prossimi giorni, quando sono previsti ulteriori colloqui tra le parti. Tuttavia, quello pernon è l'unico accordo all'orizzonte: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Nelle ultime ore, infatti, l'Inter ha fatto passi avanti per de Paul dell'Udinese, talento seguito anche dal Napoli: in vista della prossima estate, con l'Udinese è stata raggiunta un'intesa di massima per una cifra intorno ai 28-30 milioni di euro più bonus, ma resta da lavorare ai dettagli della trattativa (bonus ed eventuali contropartite tecniche).

