Milan, retroscena Piatek: ecco perché non avrà la maglia numero 9

MILAN NUMERO MAGLIA PIATEK / La 'maledizione' del post-Pippo Inzaghi ha colpito ancora al Milan. Ultima vittima eccellente è Gonzalo Higuain, che in sei mesi col 9 sulle spalle non è decollato fino all'addio anticipato a gennaio, destinazione Chelsea.

Un'eredità scomoda e forse troppo pesante per i bomber che col numero del cannoniere in rossonero non incidono: solo 34 i gol segnati dai giocatori che si sono succeduti in rossonero dal 2012 ad oggi con quella maglia.

Per interrompere questa brutta tradizione, dunque, secondo 'La Gazzetta dello Sport' la dirigenza rossonera ha deciso, in accordo col calciatore, di non assegnare la numero 9 al nuovo arrivato Krzysztof Piatek per motivi scaramantici. L'erede di Higuain, dunque, lo sarà solo nel ruolo: il polacco ha dunque scelto di indossare la 19.

