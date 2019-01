CALCIOMERCATO MILAN PRAET GROENEVELD / Il Milan saluta Gonzalo Higuain e accoglie il suo nuovo bomber. Ufficiale da ieri l'arrivo di Krzysztof Piatek, attaccante rivelazione di questo campionato di Serie A chiamato a raccogliere l'eredità pesante di un grande bomber il cui feeling con la piazza rossonera, però, non è mai nato. Ma il calciomercato Milan è tutt'altro che finito e ad una settimana esatta dalla chiusura della finestra invernale ci si può ancora aspettare molto dai dirigenti milanisti. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI.

Sono diverse infatti le lacune nella rosa di mister Gennaro Gattuso. A partire proprio dall'attacco, dove si continua a cercare un esterno, ma soprattutto a centrocampo.

Nonostante il rientro diprevisto tra 15-20 giorni e la possibilità di adattare, il Milan continua a sondare il terreno per assicurarsi da subito un nuovo innesto in mezzo al campo. I nomi più caldi, scrive 'Tuttosport', restano quelli di Stefanodel Sassuolo e Amadoudel, ma per entrambi ci sono difficoltà legate alle formule di acquisto. In seconda battuta rimane in corsa Alfred, compagno di reparto di Sensi in neroverde, mentre il nome nuovo spuntato nelle ultime ore sarebbe quello del belga Dennis, classe '94 di proprietà della. Anche qui i margini di manovra a gennaio sembrano pochi, ma Leonardo ci prova.

Per quanto riguarda l'esterno offensivo, invece, sono ore di valutazioni. Quello di Arnaut Danjuma Groeneveld rimane il nome più chiacchierato, in corsa Moussa Djenepo dello Standard Liegi mentre sfuma Carrasco. Dal Monaco, intanto, arriva il classe 2000 Abanda, terzino sinistro che sarà aggregato alla Primavera. A breve le firme sul contratto di 4 anni e mezzo.

