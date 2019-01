CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR RINNOVO GODIN / Milan Skriniar, Stefan deVrij e Diego Godin: sono queste le tre colonne, le tre certezze su cui si fonderà la difesa dell'Inter versione 2019/2020.

Calciomercato Inter, Skriniar annuncia rinnovo e Godin

A diradare le nubi sul suo futuro ed 'annunciare' l'innesto ormai nell'aria dell'esperto centrale in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, è direttamente lo stesso Skriniar che in un'intervista concessa a 'Tuttosport' fa il punto sul rinnovo, allontanando le big che da mesi bussano con proposte milionarie per lui e per l'Inter, e l'arrivo dell'uruguaiano. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

"Tutti sapete che io voglio rimanere all'Inter - esordisce diretto il difensore corteggiato dai maggiori club europei -. Ho un grande rapporto con la società e con i direttori. Stiamo parlando e siamo vicini all’accordo. Firma a febbraio? Troveremo il momento migliore per farlo. Se resto finché non vinco un trofeo? Io non ho ancora vinto nulla in carriera e sono venuto all’Inter anche per questo. Qui sono diversi anni che manca un trofeo, lo vuole la società, lo sognano i tifosi. Se riuscirò a vincere con l’Inter sarò ancora più felice".

Quindi il benvenuto a Godin, nuovo compagno di reparto in nerazzurro dalla prossima estate: "Cosa porterà? Esperienza e mentalità vincente. Lui è uno che ha vinto dei trofei, può darci una grossa mano e aiutarci a diventare più forti".

