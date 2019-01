CALCIOMERCATO MILAN ABANDA / Ha 18 anni, il contratto in scadenza ed è pronto a vestire la maglia del Milan: se l'acquisto di Piatek ha preso le copertine, i rossoneri starebbero per chiudere un altro affare.

Come si legge su 'L'Equipe', ci sarebbe l'intesa per il trasferimento a Milano già da gennaio di Leroy, terzino sinistro francese legato alfino al termine della stagione. I rossoneri avrebbero raggiunto l'intesa con il club del Principato per anticipare l'arrivo del giovane calciatore già in questa finestra di mercato: Abada si aggregherà alla Primavera milanista, provando poi a ritagliarsi un po' di spazio anche in prima squadra. Classe 2000, si è ben disimpegnato in Youht League, segnando anche un gol.