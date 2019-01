CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO / E' ancora viva la pista che porta a Ferreira Carrasco. Il Milan, come raccontato da Calciomercato.it, è da tempo sulle tracce del calciatore belga e in questi giorni sono proseguiti i contatti tra le parti. L'ex Atletico Madrid, oggi in Cina al DalianYifang, è desideroso di far ritorno in Europa ma la trattativa non appare per nulla facile.

I rossoneri, però, sono intenzionati a provarci fino alla fine: le prossime 48 ore - come riporta 'Sky Sport' - saranno decisive per capire la fattibilità dell'affare. Carrasco sarà chiamato a tagliarsi lo stipendio (attualmente guadagna circa 10 milioni di euro netti). Per restare aggiornato con tutte le news legare al mondo rossonero CLICCA QUI dopovuole regalare un esterno a Gattuso per chiudere in bellezza il mercato.