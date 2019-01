PARIS SAINT-GERMAIN NEYMAR / Periodo nero dal punto di vista degli infortuni per il Paris Saint-Germain: dopo aver perso per le prossime settimane Marco Verratti, Tuchel ora trema per Neymar.

Il brasiliano si è infortunato durante il match di coppa contro lo: problema al piede destro per l'ex Barcellona che è stato sostituito al 60' ed ha lasciato il campo in lacrime: si tratta dello stesso piede operato lo scorso anno.è stato condotto in ospedale per gli accertamenti del caso: grande allarme in casa Psg visto che la squadra di Tuchel è attesa tra tre settimane dall'andata della sfida di Champions contro il: un'eventuale brutta notizia complicherebbe non poco i piani dei parigini.