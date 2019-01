CALCIOMERCATO ALLAN PSG NAPOLI / De Laurentiis sta rientrando dal viaggio a Parigi, dove non si è recato solo per trascorrere qualche giorno di vacanza con sua moglie Jacqueline. Nel mercato di gennaio del Napoli ha fatto irruzione sin dal mese di dicembre il forte interesse del Paris Saint Germain per Allan, tentato da un'offerta d'ingaggio di 6 milioni più 2 di bonus, più del doppio rispetto ai 2,5 a stagione che percepisce dopo il rinnovo sottoscritto lo scorso marzo. Il centrocampista brasiliano considera l'eventuale trasferimento al Psg dell'amico Neymar l'occasione della vita, stamattina a Castel Volturno ha svolto lavoro specifico, a parte, non può essere completamente concentrato sugli allenamenti. Allan ha lasciato il centro sportivo in compagnia di Juan Manuel Gemelli, il collaboratore di Gustavo Arribas, agente del giocatore brasiliano. Il rilancio del Paris Saint Germain c'è stato, la formula è da decifrare ma filtra una proposta che raggiunge quota 100 milioni coinvolgendo anche importanti sponsorizzazioni di marchi vicini al fondo sovrano del Qatar.

De Laurentiis non molla, vuole 120 milioni, la trattativa c'è e nei prossimi giorni bisogna monitorare gli eventuali sviluppi.

Allan è stuzzicato dal Psg sin dai tempi della vacanza in Brasile,è consapevole dell'ipotesi che la sua cessione possa andare in porto e ha costruito l'alternativa interna nelle gare contro Sassuolo e Lazio (in quest'ultima Allan era squalificato) con la coppia. Portando l'ex Betis Siviglia nel vivo del gioco, in mezzo al campo, ci sarebbe un'alternativa in meno sulle corsie laterali o comunque in generale nella mediana, così nascono i contatti per Pablo Fornals del Villarreal, disposto a cederlo anche per un'offerta inferiore ai 30 milioni. Pernon c'è l'accordo con il Cagliari nè con il giocatore che vuole restare fino a fine stagione in Sardegna. Sono giorni decisivi, domani è previsto anche l'arrivo in Italia di Fali Ramadani, l'agente di Marko Rog su cui preme il Siviglia per averlo in prestito con diritto di riscatto. L'operazione è impostata ma c'è da trattare sul prezzo del riscatto o sulla percentuale della futura rivendita. Allan, Rog e Fornals, il mercato del Napoli è un intreccio, bisogna aspettare ancora qualche giorno per scioglierlo del tutto.

