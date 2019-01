Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO SAMPDORIA FERRERO GIAMPAOLO / Intervenuto a 'TeleNord', il numero uno della, ha parlato del futuro del suo tecnico,: "Per me è un bravo allenatore se vuoi Giampaolo lo devi accettare per quello che è, magari non ti farà vincere nulla magari ti farà vincere lo scudetto io me lo tengo stretto stretto… Se vuole rinnovare io sono pronti a rinnovargli il contratto per altri due annetti. Giampaolo è innamorato pazzo di me."