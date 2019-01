CALCIOMERCATO MILAN UFFICIALE HIGUAIN / Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore del Chelsea. E' finalmente arrivata l'ufficialità tanto attesa: l'argentino dopo solo sei mesi lascia il Milan e l'Italia per vestire la maglia del club londinese.

Il calciatore - come si legge sul comunicato - ha firmato un accordo che lo lega alin prestito fino al termine della stagione.

"Quando si è presenta l'opportunità d Chelsea ho deciso di coglierla - ammette Higuain - E 'una squadra che mi è sempre piaciuta che ha un sacco di storia, un meraviglioso stadio e giocano in Premier League, un campionato in cui ho sempre voluto giocare. Ora spero di poter restituire la fiducia del Chelsea sul campo. Non vedo l'ora di iniziare e spero di adattarmi al più presto possibile"

La Juventus fa chiarezza sul passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea: "Il contratto prevede la facoltà per il Chelsea FC di estendere la durata del prestito fino al 30 giugno 2020, a fronte di un corrispettivo di € 18 milioni pagabili nell’esercizio 2019/2020 - si legge sul sito ufficiale del club bianconero - o di acquisire a titolo definitivo il calciatore a fronte di un corrispettivo di € 36 milioni pagabili in due esercizi".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui