CALCIOMERCATO NAPOLI DE PAUL INTER / Rodrigo de Paul vicino all'Inter: lo scrive il 'corrieredellosport.it', secondo cui la società nerazzurra avrebbe piazzato l'accelerata vincente per soffiare il trequartista dell'Udinese alla concorrenti, Napoli in testa.

I due club avrebbero, infatti, raggiunto un'intesa di massima per il trasferimento dell'argentino: de Paul a luglio si trasferirebbe alla corte diper una cifra intorno ai 28-30 milioni di euro più bonus, in modo da avvicinarsi alla richiesta di 35 milioni dei friulani. Un affare che va definito ma che è stato comunque impostato ora proprio per evitare possibili rilanci: le due società dovranno ora lavorare ai dettagli della trattativa come ad esempio proprio i bonus e l'inserimento di eventuali contropartite tecniche per ridurre l'esborso cash.

De Paul è al suo terzo anno in Italia: con la maglia dell'Udinese ha totalizzato oltre novanta presenze realizzando 15 reti. In questa stagione le presenze sono 19 e i gol 6.

