Calciomercato Milan, Gelson Martins lascia l'Atletico in prestito

CALCIOMERCATO MILAN MARTINS MONACO / NienteMilan per GelsonMartins. L'esterno portoghese è pronto a lasciare l'Atletico Madrid ma non sbarcherà in Italia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI . Il calciatore - stando a quanto riportato in Spagna da 'Tiempo de Juego' - giocherà alfino al termine della stagione.