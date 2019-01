CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN PSG / Il Paris Saint-Germain non molla la presa su Allan: il centrocampista brasiliano continua ad essere uno degli obiettivi principali per la formazione di Tuchel e da Parigi sono pronti a sborsare una cifra importante per strappare il calciatore al Napoli.

Se De Laurentiis oggi ha spiegato che non era pervenuta alcuna offerta dalla Francia , aprendo però ad una trattativa ("se si creano i presupposti vedremo"), il giornalista Carlosu Twitter ha raccontato di una proposta pervenuta oggi da 100 milioni di euro: "Allan-Psg rilancio dei francesi offerti 100 milioni di euro! Ma Adl non molla e ne chiede 120. I francesi hanno capito che il Napoli non lo cede per meno. Il ragazzo ed il suo procuratore restano alla finestra e al momento non piantano grane. Aurelio De Laurentiis indica la deadline entro sabato".

Fosse confermata tale indiscrezioni, resterebbero tre giorni al Psg per piegare la resistenza del club partenopeo: ad Allan è stato prospettato un ingaggio da circa sei milioni di euro.

