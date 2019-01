CALCIOMERCATO GENOA SANABRIA /Antonio Sanabria è il rinforzo scelto dal Genoa per l’attacco dopo l’addio di Piatek. Per il paraguaiano ex Roma (i giallorossi vantano ancora una clausola di ‘recompra’ da 14.5 milioni) i rossoblù hanno trovato un principio d’accordo col Betis per un prestito di 18 mesi con un diritto di riscatto superiore ai 20 milioni di euro.

Gli andalusi sono pronti a privarsi dell’attaccante, il cui rendimento non ha rispettato le enormi aspettative dei suoi tifosi, ma Setien ha chiesto alla dirigenza di non lasciarlo partire prima di aver chiuso l’arrivo di un sostituto.

Tra i nomi che valuta il club helipolitano c’è anche quello di, in uscita dall’Atletico per l’imminente arrivo di Morata. La strategia del Betis è di cedere uno dei tre attaccanti centrali per acquistarne uno più congeniale al gioco della squadra.

Domani il Betis sfida l’Espanyol in trasferta per l’andata degli ottavi di Coppa del Re e il tecnico ha appena 14 giocatori della sua rosa a disposizione, compresi i due portieri. Setien si è trovato costretto a convocare quattro calciatori della seconda squadra e anche lo stesso Sanabria, nonostante la sua partenza ormai imminente. L’obiettivo rossoblù potrebbe addirittura essere titolare: sarà, probabilmente, la sua gara d’addio.

