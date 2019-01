CALCIOMERCATO UDINESE DE MAIO / Sebastien De Maio pronto a lasciare il Bologna. Per lui vicinissimo il trasferimento all'Udinese.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come riporta 'Sky Sport', il difensore franco-italiano è pronto ad accasarsi ai bianconeri in prestito con obbligo di riscatto a patto del raggiungimento di un determinato numero di presenze. L'affare ormai è in dirittura d'arrivo. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI