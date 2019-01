CALCIOMERCATO SERIE A MAHER AZ ALKMAAR / Adam Maher si è rilanciato all'AZ Alkmaar dopo stagioni alquanto negative. Carattere difficile ma con doti indiscutibli, è possibile che il suo futuro possa essere in Serie A. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il centrocampista olandese è stato proposto a diversi club del massimo campionato italiano.

Il suo profilo, accostato di recente al, viene valutato da alcuni di essi anche se il tempo per imbastire una eventuale operazione si fa sempre più ristretto considerato che il mercato di gennaio terminerà fra circa otto giorni. Sono comunque al lavoro gli intermediari per l'Italia del ragazzo,. Nonostante sia un punto fermo e di forza della squadra quinta in, l'AZ Alkmaar è disposta a lasciar partire il classe '93, allo stesso tempo però ha già presentato al suo agente unadel contratto in scadenza il prossimo giugno col chiaro obiettivo di non rischiare di perderlo a costo zero.