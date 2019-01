CALCIOMERCATO UFFICIALE BARCELLONA DE JONG/ Frenkie de Jong, giovanissimo centrocampista ormai ex Ajax, è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona.

Un'operazione da capogiro quella per il talento orange, ai Lanceri andranno infatti ben 75 milioni di euro come cifra di base più 11 di bonus. Superata la concorrenza del Paris Saint-Germain, disposto anch'esso a fare follie per il classe 1999. Negli ultimi mesi, il nome di de Jong, è stato accostato anche alla Juventus . Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!