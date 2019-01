Calciomercato Chelsea, Sarri-Hazard: che stoccata!

p>CALCIOMERCATO CHELSEA HAZARD / Interrogato durante la conferenza stampa sul futuro di Eden, Maurizionon si è trincerato dietro il suo classico refrein "non mi occupo di mercato", tirando anche una frecciatina al fantasista belga."Lui non ha ancora deciso se vuole rimanere o se vuole una nuova esperienza in un altro club, non conosco esattamente la situazione, ma credo che ad oggi Eden non conosca la scelta finale. A volte lo preferisco quando parla con i piedi - ha detto in merito ad un'intervista del belga su 'France Football' - credo che abbia detto che gli allenatori gli dicano che deve fare di piu. Io credo che debba fare di più, perché. Deve rispettare prima di tutto se stesso, deve fare di più".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui