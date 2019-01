CALCIOMERCATO SAMPDORIA CAPRARI DEFREL / L'infortunio in casa Sampdoria di Gianluca Caprari potrebbe cambiare completamente il volto del mercato blucerchiato. L'attaccante si è infortunato in allenamento e se la diagnosi dovesse confermare la frattura al malleolo lo stop sarebbe piuttosto lungo.

Oltre però a quella di Caprari, resterebbe bloccata anche la partenza di Defrel. Il francese ha diversi estimatori: oltre all'Atalanta piace in particolare in Premier League, ma se il giocatore romano dovesse restare fermo due mesi, Giampaolo potrebbe decidere di trattenere l'ex Roma per non restare senza alternative in attacco.

