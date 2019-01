Calciomercato Juventus, incontro con gli agenti di Benatia: le ultime di CM.IT

JUVENTUS BENATIA / Fronte caldo in casa Juventus sul futuro di Medhi Benatia. Il difensore marocchino cerca più spazio e preferirebbe cambiare maglia in questa finestra di gennaio, con il capo area sport bianconero Paratici che ha incontrato nel pomeriggio di oggi a Milano gli agenti del classe '87 per fare il punto della situazione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il club campione d'Italia ha ribadito all'entourage dell'exla volontà di non privarsene a metà stagione (anche per le difficoltà nel reperire un sostituito all'altezza in poco tempo), con il calciatore che continuerebbe però a spingere per la cessione. Benatia ha sul tavolo un'importante offerta dei qatarioti dell', oltre alle sirene che arrivano da Germania (), Francia () e Inghilterra ().