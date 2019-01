SAMPDORIA GIAMPAOLO CAPRARI / Problema per Marco Giampaolo in casa Sampdoria. Nel corso dell'ultimo allenamento Gianluca Caprari ha accusato un infortunio.

Per l'attaccante, al centro di alcune voci di mercato visto l'interesse del Sassuolo , si sospetta la frattura del malleolo, come riporta 'Sky Sport'. In questo caso, se la diagnosi dovesse essere confermata, il calciatore dovrebbe restare a riposo per almeno due mesi.