CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI JAMES / Il giorno di vacanza aggiuntivo concesso ieri a James Rodriguez da Kovac ha subito fatto pensare a delle novità in arrivo sul fronte calciomercato. Seguito dalla Juventus e dal Napoli, ma anche da Arsenal e Tottenham, il fantasista colombiano è in prestito fino al termine della stagione al Bayern Monaco, che non ha ancora deciso se riscattarlo o meno. Un temporeggiamento che Juan Carlos Restrepo, padre adottivo del colombiano, giustifica pienamente. "Tutti i calciatori devono confermare il buon momento giorno dopo giorno - si legge su 'Marca' - e sin da giovane gli abbiamo inculcato il concetto che deve rivalutare le sue prestazioni quotidianamente.

Se mantiene un'attitudine positiva proseguirà il suo processo evolutivo, nel Bayern o in altre squadre che siano interessate ai suo servigi".

Sul futuro, Restrepo non ha escluso un ritorno al Real. "Si sente bene a Monaco, anche se può avere offerte. Non ho notizie certe, però ci sono questi rumors che arrivano dall'Inghilterra. Lui è tranquillo, motivato e sta lavorando bene. E' desideroso di raggiungere nuovi traguardi. Tornare al Real? E' uno dei suoi grandi amori, sfortunatamente ha dovuto cercare una destinazione differente. Senza dubbio, questo non significa che non ama più la camiseta blanca. Dentro al suo cuore, essendo tifoso del Madrid, contemplerà la possibilità di ritornare.Il Real possiede il cartellino e credo che se gioca bene il suo ritorno sia possibile". Sul rapporto con Kovac. "Ha sempre confidato nel suo talento. Quando è al 100%, è un calciatore differente. Non ho alcun dubbio che Kovac lo considererà".

