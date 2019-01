CALCIOMERCATO GENOA DONATELLI PIATEK MILAN / Lunga intervista a 'Radio Sportiva' di Mario Donatelli, ds del Genoa. L'argomento del giorno è il trasferimento di Piatek al Milan.

Ecco le parole in merito di Donatelli: "è stato una grande intuizione, ha sorpreso anche noi - ha dichiarato -si è consultato con tutti noi, abbiamo capito che la soluzione migliore era lasciarlo partire. Non avremmo voluto, ma non potevamo fare altrimenti. Con offerte così importanti è difficile trattenere un giocatore".