CALCIOMERCATO ROMA BARRIOS INTER BOCA JUNIORS / La Roma è in cerca di rinforzi soprattutto a centrocampo, reparto in cui la dirigenza non sa se potrà o meno fare sicuro affidamento su Daniele De Rossi. Il capitano giallorosso, tornato oggi ad allenarsi in gruppo, andrà gestito per evitare ricadute al ginocchio.

Per dare un'alternativa a Di Francesco, il DS Monchi avrebbe messo nel mirino un calciatore in forza alJuniors.

La Roma avrebbe individuato in Wilmar Barrios, seguito anche dall'Inter, una delle pedine giuste per il proprio centrocampo. Secondo 'Tycsports.com', Monchi avrebbe chiesto informazioni alla dirigenza argentina per verificare o meno la fattibilità dell'operazione. Il classe '93 ha già collezionato 14 presenze con la Nazionale maggiore e 59 con gli Xeneizes ed è stato accostato alla Roma anche di recente.

