CALCIOMERCATO KOUAMÉ NAPOLI GENOA / Il Napoli sta da tempo programmando le mosse giuste in vista della prossima stagione. Un reparto che potrebbe essere in parte rinnovato è quello offensivo. In quest'ottica si colloca l'interesse del club campano per Kouamé, tra i migliori di questa prima parte di campionato, assieme a Piatek, nel Genoa.

A parlare del futuro dell'ivoriano ci ha pensato il DS del Grifone, Mario: "Ci sono stati alcuni incontri con il Napoli. Vediamo se ce ne saranno altri - ha dichiarato a 'Radio Marte' - entro la fine della sessione di mercato".

Il direttore sportivo del Genoa ha poi chiarito la posizione del Napoli su Kouamé: "Il ragazzo piace al Napoli. I campani, come è giusto che sia, stanno facendo le loro valutazioni".

