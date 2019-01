SONDAGGIO TWITTER CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Perisic va venduto subito.

Per il 68% dei follower di Calciomercato.it , in risposta al nostro sondaggio Twitter, l'dovrebbe cedere l'esterno croato - corteggiato da Manchester United e Atletico Madrid - già in questo mercato di gennaio. Per il 25%, invece, solo a giugno, mentre per il restante 7% ha votato a favore della permanenza in nerazzurro del classe '89.