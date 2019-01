Chelsea, Higuain non fa in tempo per il Tottenham

CHELSEA HIGUAIN TOTTENHAM / Gonzalo Higuain è a Londra per le visite mediche e la firma del contratto con il Chelsea, dove ritroverà il suo mentore Maurizio Sarri.

Il 'Pipita' dovrà però attendere il weekend per scendere in campo con la sua nuova squadra e non potrà prendere parte alla semifinale di ritorno dicontro il. Questo perché il contratto avrebbe dovuto essere depositato entro le 13 per permettere il suo utilizzo, cosa che però non è avvenuta.