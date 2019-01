CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI HIGUAIN / E' ovviamente Gonzalo Higuain il protagonista della conferenza stampa di Sarri alla vigilia della sfida di Carabao Cup contro il Tottenham: "Gonzalo è un attaccante molto forte, soprattutto nella mia prima stagione a Napoli ha fatto davvero molto bene - le parole del tecnico del Chelsea - Di sicuro è uno dei migliori attaccane che ho allenato nella mia carriera, senz'altro ha la giusta esperienza e tutto per fare bene qui.

Se è troppo nervoso? E' un caratteriale, vuole sempre vincere e quando la situazione è diversa rischia di andare oltre. In realtà, però, solo in due occasioni ha avuto in campo reazioni fuori le righe: cola Udine e colcontro la. Alla base di questo c'è un carattere forte e una grande voglia di vincere sempre e comunque". Manca ormai solo l'ufficialità circa il passaggio del 'Pipita', volato stamattina in direzione Londra , in maglia 'Blues'.