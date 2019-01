Juventus, secondo posto nella Ten Year Challenge dei fatturati

JUVENTUS TEN YEAR CHALLENGE FATTURATI / Nei giorni in cui spopola sul web la Ten Years Challenge, è interessante valutare la crescita delle big italiane ed europee negli ultimi dieci anni. Secondo lo studio compiuto da 'Calcio e finanza', la Juventus è la squadra che, a parte il Manchester City, è cresciuta di più rispetto al 2008. Il bilancio del 30 giugno 2018 fa segnare, rispetto al decennio precedente, un +140% (da 167,5 a 402,3 milioni).

Meglio, come detto, hanno fatto solo i Citizens, passati dai 104 milioni del 2008 a, con una crescita del 444,5%. Terza miglior crescita quella del, passato da 308,8 a, con una crescita del. Per quanto riguarda le altre italiane, non essendo ancora disponibile il bilancio del, l'è passata da 172,9 a, con una crescita del. +43% per la, passata da 175,4 adi euro, per il Milan solamente un 2% di differenziale. In testa alla classifica, sempre il