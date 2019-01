p>CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ CHELSEA / Non solo Gonzalo: Mauriziostarebbe spingendo nelle ultime ore per portare a Londra anche Elseid, terzino destro allenato dal tecnico toscano quando sedeva sulla panchina del. Ilè interessato ad un prestito mapreferirebbe venderlo a titolo definitivo: costo dell'operazione che si aggira sui 50 milioni di euro.

E' questa l'indiscrezione del 'Mirror' che conferma l'anticipazione data qualche settimana fa da Calciomercato.it: Sarri potrebbe portare al Chelsea un altro suo vecchio pupillo anche se questa mossa rischia di complicargli ancora di più la vita nello spogliatoio dei 'Blues'. Dopo l'attacco riservato alla squadra per ''mancata motivazione'' nel post partita del derby perso per 2-0 contro l'Arsenal, Sarri finirebbe ancora sotto accusa perché un eventuale arrivo a Londra di Hysaj minacerebbe la posizione di uno dei senatori come Cesar Azpilicueta. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

