CALCIOMERCATO INTER ROBBEN / Un anno la dirigenza dell'Inter metteva a segno due colpi importanti a zero come De Vrij e Asamoah: quest'anno Ausilio e Marotta, dopo aver bloccato Diego Godin in vista della prossima estate, continuano a monitorare con particolare attenzione il mercato dei parametri zero alla ricerca di grandi occasioni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nelle ultime settimane, il profilo di Arjenè stato accostato con una certa insistenza al mercato nerazzurro: l'olandese delha il contratto in scadenza a giugno ed è intenzionato a non rinnovare con il club bavarese. Intervenuto sulle frequenze di Radio 538,ha cercato di fare chiarezza sul proprio futuro: "Cosa ho deciso? Non so ancora cosa farò, potrei anche fermarmi se pensassi a quanto di bello ho fatto nella mia carriera. Ma è ancora tutto aperto, anche se non voglio aspettare troppo: ho una famiglia, la sua opinione è molto importante nella scelta che farò, loro sono al primo posto. Non voglio prendere decisioni con poco preavviso''. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.