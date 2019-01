CALCIOMERCATO FROSINONE STIRPE / Un difensore, un centrocampista ed un attaccante. C'è gran fermento nel calciomercato Frosinone che a pochi giorni dalla chiusura della sessione di gennaio sta lavorando su diversi obiettivi. Un nome tornato caldo di recente è quello di Gianluca Lapadula.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ma intervistato in esclusiva da Calciomercato.it , il presidente dei ciociari Maurizioracconta: "Lapadula non verrà mai al, ci ha rifiutato più volte già a partire da questa estate. Alternative sono più di una. Trotta? È uno di quelli che può far parte di questa rosa. Dovevamo prendere un difensore, un centrocampista e un attaccante, speriamo di riuscirci entro venerdi" così il presidente Stirpe, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it.