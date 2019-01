CALCIOMERCATO BALOTELLI MARSIGLIA / Una nuova avventura per tornare quel 'Super Mario' ammirato solo a tratti durante l'intera carriera passata in giro per l'Europa: Balotelli ha deciso di ripartire dal Marsiglia di Rudi Garcia dopo aver lasciato il Nizza durante questa finestra di mercato.

Arrivano importanti novità sui dettagli del contratto dell'attaccante italiano: secondo quanto riportato da 'L'Equipe',percepirà in questi sei mesi 4 milioni di euro lordi come parte fissa, più 1.4 milioni in parti variabili. Sono infatti previsti diversi bonus, tra cui quello legato al numero dei gol: se ne segna dieci,incasserà centomila euro in più al mese. L'exsi trova già nella città francese e in questo momento sta svolgendo le visite mediche di rito. Verrà poi presentato ufficialmente nel primo pomeriggio, verso le 15. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.