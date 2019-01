CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN BARELLA FORNALS / Continua il pressing del PSG per Allan Marques. Alla ricerca di rinforzi per dare l'assalto alla Champions League, i francesi hanno messo gli occhi sul campione del Napoli, valutato tra i 100 e i 120 milioni di euro. Una cifra che non spaventa il club parigino, disposto però a spingersi solo fino a 80 milioni, somma che non sembra allettare particolarmente il presidente De Laurentiis. Così, in attesa di un ulteriore rialzo dei francesi, gli azzurri vagliano le possibili alternative al centrocampista brasiliano. Il nome caldo delle ultime ore è Pablo Fornals del Villarreal, in scadenza di contratto nel giugno 2022 e con una clausola risolutiva da 30 milioni, ma gli spagnoli accetterebbero anche 20 milioni di euro. Classe 1996, Fornals può giocare sia da centrale che da esterno di centrocampo.

Calciomercato Napoli, le ultime su Barella e Lobotka

Tuttavia, restano in piedi altre piste per il calciomercato degli azzurri: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Ormai da tempo, il Napoli ha messo gli occhi su Barella del Cagliari, valutato 50 milioni di euro: considerando anche la forte rivalità che intercorre tra i campani e i sardi, il calciatore classe 1997 sembra preferire la destinazione Inter, altro club fortemente interessato. Resta viva, infine, la pista Lobotka del Celta Vigo, per il quale c'è da battere la concorrenza straniera (Chelsea su tutte) e trovare l'intesa sulla formula del trasferimento; il classe 1994, dal canto suo, ha già mostrato apprezzamento all'ipotesi azzurra. Nel caso in cui dovesse concretizzarsi il clamoroso trasferimento di Allan, quindi, il Napoli potrebbe dare l'assalto decisivo a uno (o due) tra questi nomi, proseguendo così sulla scia delle giovani promessse da valorizzare sotto la supervisione di Carlo Ancelotti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui