CARDIFF SALA AEREO / Il tempo passa inesorabilmente e le speranze di trovare Emiliano Sala vivo sono sempre più ridotte. Un destino crudele che sembra aver spezzato la vita del 28enne attaccante argentino che stava per coronare il grande sogno: giocare in Premier League. Dopo aver firmato con il Cardiff, Sala è rientrato a Nantes per salutare i suoi ex compagni di squadra per poi ripartire alla volta del Galles: il suo aereo da turismo ha però fatto perdere le proprie tracce sulle isole del Canale della Manica.

Sala, le ipotesi dell'incidente secondo la polizia di Guernsey

Come riportato da 'Sky Sports Uk', alle ore 7.30 sono riprese le ricerche che in questa mattina si stanno concentrando sulla zona di Alderney: le condizioni meteorologiche sono migliorate e due aerei da ricerca stanno cercando di individuare il Piper.

I soccoritori e i tifosi del Cardiff e del Nantes non vogliono arrendersi all'idea di aver perso per sempre Emiliano Sala. La polizia di Guernsey, attraverso un tweet, ha indicato le ipotesi sulle quali stanno lavorando i ricercatori. E' possibile che i passeggeri dell'aereo siano atterrati da qualche parte e non riescono a contattare nessuno o che siano stati soccorsi da una nave, dopo aver fatto un ammaraggio. Possibile che Sala si trovi anche nella scialuppa gonfiabile a bordo dell'aereo, ipotesi da non escludere. L'ultima è la più tragica: l'aereo potrebbe essersi disrutto al contatto con l'acqua. Attualmente i soccoritori stanno ricercando l'eventuale zattera di salvataggio.

