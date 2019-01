Calciomercato Inter, Perisic porta Barella?

CALCIOMERCATO INTER PERISIC BARELLA / È un intreccio internazionale con tanti grandi nomi che da qui alla chiusura del calciomercato movimenteranno un gennaio diventato improvvisamente di fuoco. Il Milan chiude per Piatek che libera Higuain volato al Chelsea dove a fargli posto è Alvaro Morata, pronto a ripartire dall'Atletico Madrid che per ingaggiare l'ex Real ne cede due: Nikola Kalinic e Gelson Martins. Una doppia partenza che lascia una lacuna nella rosa del 'Cholo' Simeone e qui il cerchio si chiude tornando nuovamente a Milano, ma sponda Inter. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI.

L'Atletico Madrid sarebbe infatti in forte pressing su Ivan Perisic, corteggiato pure dal Manchester United che al momento pare defilarsi visto che sta per rinnovare il contratto di Martial. I 'Colchoneros' sono pazzi del croato nerazzurro e risalgono al mese di dicembre i contatti concreti tramite l'agente Fali Ramadani.

Calciomercato Inter, da Chiesa a Barella: gli obiettivi con i soldi di Perisic

Per l'Inter ed il tecnico Luciano Spalletti, in questo momento, Perisic è fondamentale, ma un'offerta da 40 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola e portare contanti freschi con cui sistemare i conti e tentare l'assalto ad uno dei grandi obiettivi in lista.

Un'ipotesi da non sottovalutare è quella che conduce a Nicolò Barella. L'interessamento dell'Inter non è un mistero, anzi, e nonostante il muro altissimo eretto dal Cagliari e la forte concorrenza i contatti vanno avanti. I 40 milioni dell'eventuale partenza di Perisic libererebbero un tesoretto importante per le casse della dirigenza interista che potrebbe quindi reinvestirli per puntare subito sul gioiello della Nazionale e della formazione sarda, che come anticipato da Calciomercato.it ha chiuso per Oliva, tratta Nandez e dal Parma ha riportato in casa Deiola. Un'abbondanza di centrocampisti che, magari, potrebbe far allentare la resistenza cagliaritana. E per l'Inter vorrebbe dire un cambio di modulo, con un centrocampo più folto, l'abbandono delle ali e l'impiego di Keita, Politano e Lautaro in posizione più stretta alle spalle di Icardi.

Più concreta, in ogni caso, l'ipotesi di rimandare il grande colpo all'estate con diversi nomi caldi nello stesso ruolo di Perisic. Il preferito ed in cima alla lista dei desideri è Federico Chiesa, per il quale la Fiorentina continua a sparare altissimo forte dell'asta internazionale che si sta scatenando. La cessione di Perisic e qualche contropartita (ai viola piaccono Gagliardini e Karamoh) potrebbero accelerare le operazioni.

