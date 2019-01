Calciomercato Inter, assalto a Dalbert

CALCIOMERCATO INTER DALBERT - Henrique Dalbert potrebbe fare ritorno in Ligue 1. Alla sua seconda stagione all'Inter, il terzino sinistro brasiliano fatica ancora ad imporsi e la sua permanenza a Milano non è scontata.

Secondo quanto riportato dal sito 'footmercato.net', ilavrebbe deciso di puntare tutto sull'ex Nizza, mollando le altre piste che riguardanti giocatori che occupano quello stesso ruolo. Sedovesse riuscire a strapparealla, la cessione di Dalbert potrebbe andare in porto.