CALCIOMERCATO SERIE A JUVENTUS NAPOLI INTER ROMA MILAN RAMSEY FORNALS TIELEMANS / Si entra negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Pochi i colpi eclatanti finora messi a segno in Serie A, le cose potrebbero cambiare nelle prossime ore, con diverse squadre, soprattutto tra le big, impegnate a incastrare tutti i tasselli per rendersi competitive al massimo in vista della seconda parte della stagione. Potrebbe muoversi qualcosa soprattutto a centrocampo, con acquisti sostanzialmente 'obbligati' in quella zona del campo per le principali protagoniste del campionato. Tutti i movimenti principali di calciomercato tra i centrocampisti per Juventus, Napoli, Inter, Roma e Milan, da Ramsey a Fornals e Tielemans e altri ancora. Per restare aggiornato su tutte le ultime news di mercato, CLICCA QUI.

Calciomercato, Juventus e Napoli giocano d'anticipo: le ultime su Ramsey e Fornals

Prima di Juventus-Chievo, Pavel Nedved, vicepresidente dei bianconeri, era stato lapidario: "Abbiamo costruito una squadra competitiva, non vedo nessun cambiamento a gennaio". Una posizione che però potrebbe essere radicalmente rivista, alla luce delle difficoltà a centrocampo. Sami Khedira si è fermato di nuovo, per un problema al ginocchio nella rifinitura prima della gara con i veronesi. Entità dell'infortunio da valutare, le partite si accavalleranno nel prossimo periodo e per Allegri servirà avere quanti più uomini a disposizione. Ecco perché la Juventus potrebbe anticipare l'arrivo di Aaron Ramsey. I bianconeri hanno già bloccato il gallese per giugno, quando si libererà a parametro zero dall'Arsenal, ma sarebbero disposti a pagare anche un indennizzo subito ai londinesi per averlo a disposizione con qualche mese di anticipo. I 'Gunners' sparano alto, situazione da valutare. Si muove in anticipo anche il Napoli, unica antagonista credibile dei bianconeri in campionato. Anche per quanto riguarda gli azzurri, sembrava difficile immaginare movimenti di rilievo in questa finestra invernale. Di nuovo, gli eventi potrebbero cambiare le cose.

Calciomercato: le mosse in mediana di Inter, Roma e Milan

Il pressing delpersi fa sempre più insistito, i partenopei non sarebbero orientati a cedere il centrocampista brasiliano mapotrebbe anche ripensarci di fronte a un'offerta, per usare le sue parole di qualche giorno fa, 'indecente'. Nel mirino del Napoli è finito Pablo Fornals , centrocampista polivalente delil cui acquisto potrebbe essere propedeutico alla partenza di Allan. Azzurri pronti a sferrare l'assalto al 'Submarino Amarillo', si attendono sviluppi a stretto giro di posta.

Situazione in divenire anche per quanto concerne le altre big del campionato. L'Inter potrebbe salutare Gagliardini, sul quale si registra l'interessamento da parte della Fiorentina. Nerazzurri e viola stanno discutendo sulla formula del trasferimento, ci sono margini per trovare un punto d'incontro. Dunque, Marotta e Ausilio vanno a caccia di un centrocampista per sostituire l'ex Atalanta. Si valuta il profilo di Adrien Silva del Leicester, anche se, per il momento, ci sono perplessità da parte dei meneghini, mentre per Barella il discorso dovrebbe essere rinviato a giugno, salvo sorprese legate a Perisic. Per la Roma, resta viva l'esigenza di un colpo in mezzo al campo, con Coric finora praticamente mai entrato nelle rotazioni e con le condizioni di forma precarie di De Rossi. Sembra tramontata la pista Weigl, che il Borussia Dortmund per il momento tratterrà. Gli altri nomi caldi sono quelli di Dendoncker, Donsah, Berge e Thiago Mendes. Infine il Milan, che ha già messo a segno il colpo Paquetà ma che proverà a piazzare un altro acquisto in quel reparto. A Leonardo piace sempre molto Baselli del Torino, tra le alternative rispunta, dopo la passata stagione, Jankto, che finora ha vissuto una stagione in ombra con la Sampdoria. Occhio anche alla pista Tielemans, che il Monaco potrebbe lasciar partire dopo l'arrivo di Fabregas.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui