Calciomercato, contatto con Mourinho

CALCIOMERCATO MOURINHO / È durato pochissimo il periodo da disoccupato di José Mourinho che, salutato il ManchesterUnited, ha già iniziato nuove avventure lontano dal campo, come l'esperienza da commentatore per BeIN Sport. E proprio a BeIN Sport ha spiegato che già al termine della stagione sente che avrà bisogno di tornare a lavorare.

Occhio quindi a quanto può succedere nelle prossime settimane sulle panchine dei principali club europei.

In particolare, attenzione al Paris Saint-Germain. Secondo il britannico 'The Sun', Mourinho avrebbe incontrato in Qatar il numero uno dei parigini, Nasser Al-Khelaifi, dando la sua disponibiltià ad ereditare la formazione di Thomas Tuchel che viaggia a gonfie vele in Ligue 1, ma in caso di nuovo fallimento in Champions League rischia seriamente il posto.

