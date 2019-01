Calciomercato Roma, l'offerta per Mancini che può far vacillare l'Atalanta

CALCIOMERCATO ROMA MANCINI / La Roma ha scelto Gianluca Mancini. È il centrale dell'Atalanta l'obiettivo prioritario per la difesa, addirittura già a gennaio. Ipotesi complicata viste le resistenze del club bergamasco e dello stesso giocatore, che sta valutando diverse proposte e come annunciato dal suo agente punta a restare in nerazzurro fino al termine della stagione.

Ma la Roma spinge. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Lo conferma 'La Gazzetta dello Sport' che nella sue edizione odierna conferma il pressing giallorosso per il difensore classe '96 sul quale negli ultimi giorni il muro dell'Atalanta si sarebbe fatto meno alto. Un'offerta pesante, magari includendo Gregoire Defrel che fa gola ai bergamaschi ed al tecnico Gasperini, farebbe vacillare la 'Dea'. Intanto, però, su Mancini si registrano anche le sirene di club come Bayern Monaco, Fulham, Everton e Wolverhampton.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui