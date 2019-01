CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO - Come vi abbiamo anticipato ieri, Marcelo è ai ferri corti con il Real Madrid e strizza l'occhio alla Juventus, dove sarebbe felice di trasferirsi per tornare a giocare con il suo grande amico Cristiano Ronaldo. Dal canto suo il club bianconero sarebbe felice di accogliere il terzino sinistro brasiliano anche in questa sessione invernale di mercato, ma c'è bisogno di cedere prima Alex Sandro.

