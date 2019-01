Calciomercato Inter, da Modric a Thomas: un mediano da Madrid

CALCIOMERCATO INTER MODRIC THOMAS - L'Inter guarda a Madrid per il grande colpo a centrocampo della prossima stagione. Il primo obiettivo era e resta Luka Modric, ma dalla Spagna si vocifera della possibilità di un rinnovo di contratto del Pallone d'Oro con il Real. L'alternativa è l'altro croato Mateo Kovacic, per il quale si tratterebbe di un ritorno in nerazzurro, ammesso che non verrà riscattato dal Chelsea.

Sullo sfondo anche il tedesco Toni, sogno 'proibito' di Marotta. Per le altre news sull'Inter CLICCA QUI . Ma c'è anche un'altra pista, secondo il 'Corriere dello Sport', seguita dalla dirigenza meneghina che porta sull'altra sponda della capitale iberica. Si tratta diPartey, mediano ghanese classe 1993 che già da un paio di stagioni viene accostato all'Inter. L'Atletico ha fissato la sua clausola di rescissione a 50 milioni di euro.