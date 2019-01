Calciomercato Juventus, c'è la maxi-offerta del Real Madrid per Dybala!

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA REAL MADRID / L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha costretto Paulo Dybala ad un cambio di ruolo e di posizione in campo. Segna di meno, ma il fascino che esercita sui top club ed il calciomercato rimane intatto. Anzi.

Sono crescenti le voci sul possibile assalto alla 'Joya' argentina la prossima estate e trovano sempre maggiore conferma le sirene spagnole, soprattutto. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

È il britannico 'The Sun' a ribadire l'interessamento forte e concreto del RealMadrid per Dybala. Anzi, molto più di un semplice interessamento. Il presidente Florentino Perez avrebbe scelto l'attaccante della Juventus come primo tassello in entrata della rivoluzione che avverrà in estate e avrebbe già preparato una prima offerta da circa 100 milioni di euro per far traballare le certezze dei dirigenti bianconeri e, soprattutto, mettersi da subito in una posizione di vantaggio rispetto alle altre concorrenti, a partire dal ManchesterCity dove Pep Guardiola lo segue da anni.

