Calciomercato, Juventus 'costretta' a prendere subito Ramsey

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY - La Juventus sta stracciando tutti i record in Serie A e punta all'ottavo scudetto di fila. Ma il grande obiettivo della 'Vecchia Signora' resta la Champions League. Per centrarlo, però, Allegri avrà bisogno di tutta la rosa a disposizione, soprattutto a centrocampo dove gli infortuni sono stati molti. A preoccupare, in particolar modo, sono le condizioni di Sami Khedira: il mediano tedesco si è già fermato due volte in questa stagione, prima per problemi muscolari poi per noie alla caviglia e lunedì sarebbe dovuto partire titolare contro il Chievo, ma poi il ginocchio è andato ko.

Se si considera che in quel reparto anche Emre Can ha avuto qualche acciacco di troppo e che l'adattato' Cuadrado ne avrà almeno fino a marzo, si capisce perché la Juventus stia pensando di accelerare con l'Arsenal per Aaron Ramsey. Il 29enne Nazionale gallese è già stato bloccato per la prossima stagione, ma i bianconeri puntano ad averlo subito: i londinesi chiedono 20 milioni di euro, il Ds Paratici lavora per ottenere uno sconto.

