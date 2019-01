CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / AGGIORNAMENTO 15.50 - Come riporta 'Sky Sports Uk', Gonzalo Higuain è arrivato a 'Stamford Bridge' per firmare col Chelsea dopo aver svolto le rituali visite mediche.

ORE 14.55 - Ancora in corso l'iter per formalizzare il trasferimento di Higuain. Il 'Pipita' non potrà giocare contro il Tottenham.

ORE 14.40 - Concluse da poco le visite mediche di Piatek con il Milan. Si attende la firma del contratto.

ORE 14.25 - Ecco le parole di benvenuto di Sarri a Higuain in conferenza stampa.

ORE 12.15 - Higuain è a Londra. A breve il vertice per le firme con il Chelsea.

ORE 11.00 - È arrivato da pochi minuti Piatek che ha salutato i tifosi ed iniziato le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. I test dureranno circa due ore, poi il trasferimento a Milanello.

ORE 9.00 - Per un Piatek che arriva, c'è un Higuain che va. Proprio in questi minuti il 'Pipita' è partito con un volo privato per Londra. Nelle prossime ore test fisici anche per l'argentino al Chelsea.

ORE 8.35 - Slittano le visite mediche di Piatek.

Inizialmente previste per le 9, sono state posticipate alle 11.

ORE 8.00 - Piatek è sbarcato sul pianeta Milan. La lunga giornata di ieri ha portato all'accordo tra Genoa e Milan per Piatek che è a Milano per sbrigare tutte le ultime formalità prima degli annunci ufficiali e le prime sedute di allenamento in vista dell'esordio già nel weekend nel big match contro il Napoli. Questa mattina il bomber polacco si sottoporrà dunque alle visite mediche di rito che precederanno le firme e dunque il comunicato che sancirà l'inizio della nuova avventura. Domani, invece, il primo impatto con il lavoro di mister Gattuso a Milanello. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI.

L'affare si è chiuso dopo il vertice di ieri escludendo l'inserimento di contropartite tecniche da girare al Genoa che, invece, otterrà 35 milioni di euro più bonus (legati soprattutto al piazzamento del Milan in classifica a fine stagione) pagati subito ed in un'unica soluzione. A Piatek, che ha preferito essere protagonista subito col Milan nonostante l'interessamento concreto del Real Madrid, va un contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro a salire. Cifre importanti, ma che il Milan ha potuto mettere sul piatto rispettando i vincoli dell'UEFA grazie al risparmio sull'operazione Higuain, pronto a volare al Chelsea e che nei prossimi bilanci avrebbe avuto un impatto superiore a livello economico.

