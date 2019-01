Calciomercato Inter, assalto a Perisic: può partire subito

CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Non c'è solo il caso del rinnovo di Mauro Icardi ad accendere questi ultimi giorni del calciomercato di gennaio in casa Inter. Mentre dopo settimane di voci e schermaglie sembrano arrivare segnali distensivi sul fronte del capitano, è Ivan Perisic il nome da tenere sotto osservazione da qui alla chiusura della finestra invernale fissata per il 31 gennaio.

Calciomercato Inter, Atletico Madrid e Manchester United su Perisic

Inserito nella lista dei sacrificabili per l'estate, infatti, il croato ha potrebbe anticipare i tempi e salutare la truppa di mister Spalletti con sei mesi di anticipo. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

A riferirlo è 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui sarebbero tornati d'attualità interessi dall'estero per Perisic, in particolare da parte di AtleticoMadrid e ManchesterUnited. Ieri l'ex Wolfsburg è stato avvistato in sede, anche se ufficialmente l'Inter non avrebbe ancora in mano offerte concrete. Secondo la 'Rosea' siamo ancora alla fase esplorativa, con l'Atletico di Simeone che tramite l'agente Ramadani ha inviato segnali già un mese fa ed i 'Red Devils' che restano un'ipotesi valida e concreta nonostante l'addio del grande sponsor José Mourinho. Per lasciarlo partire subito, scrive il 'Corriere della Sera', la dirigenza nerazzurra avrebbe fissato il prezzo a quota 40 milioni di euro con i quali poi interverrebbe in entrata.

