CALCIOMERCATO LAZIO CACERES BOLOGNA / Caceres ai saluti in casa Lazio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il difensore uruguaiano, ormai ad un passo dal Bologna , ha spazzato via qualsiasi dubbio riguardo al proprio futuro attraverso un post pubblicato su Instagram. Riprendendo alcune dichiarazioni sul suo rendimento di fatto irriconoscibile in maglia biancoceleste, l'ex Juventus ha scritto: "La realtà è una sola, bastano poche parole per far capire quello che succede". Parole inequivocabili, che sanciranno con ogni probabilità l'addio del 31enne.