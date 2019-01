CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA / È ormai questione di ore per il trasferimento al Chelsea di Gonzalo Higuain. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Milan e i 'Blues' hanno risolto anche gli ultimi dettagli per la cessione dell'attaccante argentino.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nelle prossime ore saranno programmate anche le visite mediche: il 'Pipita' partirà per Londra domattina con un volo privato. Nel frattempo, come riportato dal 'Daily Mail', il club inglese starebbe facendo di tutto per tesserare in tempo l'ex Juventus in vista della semifinale di ritorno di Coppa di Lega contro il. La scadenza per ufficializzare l'operazione è fissata per domani, entro le ore 12.